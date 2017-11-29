В Челябинске задержан один из застройщиков ЖК «Яркая жизнь»

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Операцию полицейские провели в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Правоохранители задержали челябинского коммерсанта Григория Чурбакова во вторник, 28 ноября, сообщает Znak.com со ссылкой на источник. В данный момент решается вопрос о мере пресечения.

Уголовное дело по статье о мошенничестве было возбуждено после пикета, который дольщики проекта устроили под окнами областной прокуратуры. «Яркая жизнь» возводила четыре дома на северо-западе Челябинска. Из-за кризиса стройка встала. У проекта более 300 дольщиков. При этом у каждого из четырех домов отдельный застройщик. Две компании - «Здания Будущего» и «Архитект-Про» - принадлежат Григорию Чурбакову, который намеревался продать торговую недвижимость, находящуюся у него в собственности, и на эти деньги достроить незавершенные дома.

Еще двумя компаниями «Сервиспроект» и «Дедал Комид» владеет Антон Дудин, который уже несколько месяцев находится в США, добавляет интернет-газета.

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