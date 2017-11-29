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За три часа на северо-западе Челябинска автомобилисты сбили двух детей

29.11.2017 г. 11:47

За три часа на северо-западе Челябинска автомобилисты сбили двух детей
Фото с сайта vk.com

Мальчики переходили дорогу в неположенных местах. Первое ДТП произошло утром во вторник, 28 ноября, на улице Скульптора Головницкого. Водитель Daewoo наехал на 8-летнего мальчика. Ребенок получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску.

Вторая авария случилась днем на улице Ворошилова. Автомобиль ВАЗ-2114 сбил 16-летнего подростка. В результате аварии пешеход получил травмы. В данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП.

 

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