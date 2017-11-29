Челябинск
- 0 ... -2 C°
- -1 ... -3 C°
- 58.3311р. - 0.0814
- 69.204р. - 0.2894
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
За три часа на северо-западе Челябинска автомобилисты сбили двух детей
29.11.2017 г. 11:47
Фото с сайта vk.com
Мальчики переходили дорогу в неположенных местах. Первое ДТП произошло утром во вторник, 28 ноября, на улице Скульптора Головницкого. Водитель Daewoo наехал на 8-летнего мальчика. Ребенок получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску.
Вторая авария случилась днем на улице Ворошилова. Автомобиль ВАЗ-2114 сбил 16-летнего подростка. В результате аварии пешеход получил травмы. В данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 23.11.2017 г. Водителя Range Rover, который убил молодого отца в ДТП, просили отпустить из-под стражи за миллион
- 22.11.2017 г. Магнитогорцы боятся, что убивший молодого отца пьяный водитель Range Rover избежит наказания
- 21.11.2017 г. Пьяный водитель Range Rover протаранил ВАЗ с новорожденным, отец ребенка погиб
- 31.10.2017 г. Четыре человека, в том числе грудной ребенок, пострадали в ДТП в Челябинской области
- 25.10.2017 г. Полиция задержала водителя, сбившего 15-летнего подростка на «зебре»