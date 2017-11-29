Челябинск
- 0 ... -2 C°
- -1 ... -3 C°
- 58.3311р. - 0.0814
- 69.204р. - 0.2894
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
Суд отказался в 10 раз увеличивать размер компенсации за подмену ребенка в челябинском роддоме
29.11.2017 г. 11:45
Фото с сайта cheladmin.ru
Мать требовала заплатить 10 млн рублей за допущенную 30 лет назад врачебную ошибку. На эти деньги женщина собиралась купить в Челябинске квартиру для дочери, которая сначала жила в семье в Башкирии, а затем попала в детдом.
О том, что девочек перепутали в роддоме, стали известно лишь спустя 30 лет. Жительница Челябинска нашла свою настоящую дочь через социальные сети. В августе Центральный районный суд постановил взыскать в пользу женщины 1 млн рублей с министерства финансов России. Обе стороны пытались обжаловать это решение, но областной суд оставил его в силе.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 30.10.2017 г. Заколовший пациентку врач сядет на скамью подсудимых
- 19.10.2017 г. В Миассе будут судить хирурга, который случайно заколол пациентку во время операции
- 26.09.2017 г. СК возбудил уголовное дело после смерти челябинки, родившей двойню
- 14.09.2017 г. В отношении кунашакских медиков, просмотревших у 3-летнего ребенка перитонит, возбудили уголовное дело о халатности
- 10.08.2017 г. В Челябинске из-за ошибки врачей у 7-летнего мальчика оказалась нарушенной речь