Суд отказался в 10 раз увеличивать размер компенсации за подмену ребенка в челябинском роддоме

Фото с сайта cheladmin.ru

Мать требовала заплатить 10 млн рублей за допущенную 30 лет назад врачебную ошибку. На эти деньги женщина собиралась купить в Челябинске квартиру для дочери, которая сначала жила в семье в Башкирии, а затем попала в детдом.

О том, что девочек перепутали в роддоме, стали известно лишь спустя 30 лет. Жительница Челябинска нашла свою настоящую дочь через социальные сети. В августе Центральный районный суд постановил взыскать в пользу женщины 1 млн рублей с министерства финансов России. Обе стороны пытались обжаловать это решение, но областной суд оставил его в силе.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 29.11.2017 г.»