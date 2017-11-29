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Челябинцы стали чаще писать Деду Морозу
29.11.2017 г. 11:41
Южный Урал вошел в число регионов, откуда приходит больше всего посланий в Великий Устюг. По данным RT, к 1 ноября 2017 года в резиденцию Деда Мороза со всей России поступило более 206 тыс. писем. Чаще всего жители страны просят сенсорные телефоны, планшеты, куклы, гироскутеры и косметику. Среди необычных пожеланий выделяются ручка-эликсир вечной жизни; крылья, как у феи; хвост, как у русалки; скатерть-самобранка и волшебные камни.
Треть всех писем написали взрослые. В течение года Дед Мороз ответит нескольким россиянам. В первую очередь он обратит внимание на письма от сирот и людей, страдающих тяжелыми заболеваниями. Помимо челябинцев, активно пишут в Великий Устюг жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Пермского краев, Свердловской области и Татарстана.
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