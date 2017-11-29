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В Челябинске погас Вечный огонь

29.11.2017 г. 10:59

В Челябинске погас Вечный огонь
Фото с сайта vk.com

Его отключили сегодня, 29 ноября. На мемориальном комплексе, который был открыт в 1965 году на Алее Славы, проводят ревизию газопровода и оборудования. Также специалисты очищают звезды и бронзовый венок. По данным пресс-службы горадминистрации, работы планируют завершить к обеду, после чего подача газа к Вечному огню возобновится.

 

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