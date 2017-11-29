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УФАС не будет мешать проведению конкурса на строительство ледового городка в Челябинске

29.11.2017 г. 08:39

УФАС не будет мешать проведению конкурса на строительство ледового городка в Челябинске
Фото с сайта cheladmin.ru

Антимонопольщики прекратили рассмотрение жалобы, которую подала организация "Неострой". Компания была недовольна тем, что в качестве критерия допуска к конкурсу в документах указано наличие опыта у подрядчика.

"Неострой" не является участником закупки, поскольку не подавал заявку. Таким образом, компания не может обжаловать действия заказчика",сообщили в пресс-службе челябинского УФАС.

Процедура закупки продолжится. Начальная цена контракта составляет 7,8 млн рублей. Его необходимо подписать до 4 декабря. Сам ледовый городок на площади Революции должен быть построен к 22 декабря.

 

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