УФАС не будет мешать проведению конкурса на строительство ледового городка в Челябинске

Фото с сайта cheladmin.ru

Антимонопольщики прекратили рассмотрение жалобы, которую подала организация "Неострой". Компания была недовольна тем, что в качестве критерия допуска к конкурсу в документах указано наличие опыта у подрядчика.

"Неострой" не является участником закупки, поскольку не подавал заявку. Таким образом, компания не может обжаловать действия заказчика", — сообщили в пресс-службе челябинского УФАС.

Процедура закупки продолжится. Начальная цена контракта составляет 7,8 млн рублей. Его необходимо подписать до 4 декабря. Сам ледовый городок на площади Революции должен быть построен к 22 декабря.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 29.11.2017 г.»