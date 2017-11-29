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Адвокаты потребовали перевести экс-сенатора Цыбко в больницу ФСИН из-за проблем с его здоровьем

29.11.2017 г. 08:20

Адвокаты потребовали перевести экс-сенатора Цыбко в больницу ФСИН из-за проблем с его здоровьем
Фото: Пресс-служба ОНК

Защита бывшего члена Совета Федерации, приговоренного к девяти годам лишения свободы за взятки, будет добиваться его этапирования в Челябинск для медосвидетельствования. У находящегося в СИЗО Константина Цыбко обнаружили тяжелые заболевания, сообщил ТАСС один из адвокатов экс-сенатора Степан Гузей.

"У Константина Цыбко идет постоянное ухудшение состояния здоровья. Вчера в лечебной части СИЗО-4 у него было зафиксировано онемение левой части тела. Сегодня во время судебного заседания у него на левой руке была [медицинская] повязка. <...> Защита сейчас будет выяснять вопросы, связанные с этапированием Цыбко из Златоуста в ЛПУ-3 (специализированное медучреждение ФСИН в Челябинске) для проведения медицинского освидетельствования ", - пояснил юрист.

"Единственное лечение, которое пока от этих болезней изобрели, - это экстренное оперативное вмешательство, химиотерапия и лучевая терапия", - сказал Степан Гузей.

По данным следствия, в 2011 году Цыбко получил от главы администрации Озерска Евгения Тарасова 11 млн рублей за содействие в назначении на должность сити-менеджера, в 2012 году он получил еще 10 млн рублей от предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его коммерческих интересов.

 

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