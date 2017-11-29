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Движение на проспекте Ленина в Челябинске парализовано из-за ДТП
29.11.2017 г. 08:07
Фото с сайта kolesa.kz
Машины движутся со скоростью пять километров в час со стороны Тракторозаводского района на участке от улицы 40 лет Октября до Российской. Сервис Яндекс.Пробки показывает, что на пересечении Ленина и Российской произошла дорожная авария. Затор есть только в сторону центра, в обратном направлении автомобили движутся свободно.
Также пробка образовалась на Артиллерийской по направлению от проспекта Ленина к Первой пятилетки. Скорость - три километра в час. На остальных улицах Челябинска движение этим утром рабочее. Загруженность дорог составляет в среднем три балла.
Фото: Максим Гаврилов / Группа в соцсети "ВКонтакте" "Регион-74 | Челябинск"
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