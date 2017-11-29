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В Челябинске появился маммограф, распознающий рак на ранней стадии
29.11.2017 г. 07:57
Фото с сайта pravmin74.ru
Аппарат установлен в онкополиклинике и предназначен для проведения уточняющей диагностики при новообразованиях в молочной железе.
Преимущество этого маммографа в том, что он дает очень качественную картинку, на которой видно больше, чем на любом другом виде оборудования. Его мониторы «видят» 2500 оттенков серого цвета. Еще один плюс – возможность сопрягать аппарат с устройствами для забора образцов тканей из опухоли, проводить биопсию, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
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