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Депутаты Челябинска запретили застройку сквера на улице Захаренко

28.11.2017 г. 16:05

Депутаты Челябинска запретили застройку сквера на улице Захаренко
Фото с сайта vk.com/civilsocietychelyabinsk

На этом участке планировалось вырубить деревья для возведения торгового центра и домов. После многочисленных обращений жителей с просьбой сохранить сквер депутаты дали территории статус зоны зеленых насаждений и лесопарков, сообщили в пресс-службе городской думы. Теперь вырубка деревьев и любое строительство на участке запрещено. Общественники планируют организовать на территории сквера парк ГТО.

 

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