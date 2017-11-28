Челябинские родители могут бесплатно устроить детей в секции

Фото с сайта cheladmin.ru

Занятия проводят во дворце пионеров и школьников им. Крупской и в его филиале, который недавно открылся на северо-западе. Всего доступно 23 бесплатных секции, включая брэйк-данс, программирование, робототехнику, дзюдо, журналистику и школу русской чечетки и американского степа.

Чтобы ребенок получил возможность посещать занятия, его нужно сначала зарегистрировать. С информацией о свободных местах можно ознакомиться на сайте chel-dpsh.ru. Филиал дворца располагается по адресу пр. Героя России Е. Родионова, 13.

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Все новости за 28.11.2017 г.»