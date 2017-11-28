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В Челябинске продлили режим неблагоприятной погоды
28.11.2017 г. 15:49
Фото с сайта pravmin74.ru
Вероятность появления смога над городом сохранится до вечера среды, 29 ноября. Об этом сообщил челябинский гидрометцентр. Режим НМУ первой степени в Челябинске объявили еще в четверг, 23 ноября. При слабом ветре повышается вероятность образования смога. Также неблагоприятные для рассеивания вредных примесей погодные условия сохраняются в Карабаше, Сатке, Коркино и Магнитогорске.
За последние сутки, с восьми часов утра понедельника до восьми часов утра вторника, в Единую дежурно-диспетчерскую службу от жителей Челябинска поступило 40 жалоб на плохую видимость и химический запах.
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