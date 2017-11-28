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На мосту возле плотины в Челябинске произошло ДТП с пострадавшими

28.11.2017 г. 16:41

На мосту возле плотины в Челябинске произошло ДТП с пострадавшими
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Челябинску

Столкнулись три машины. 22-летняя женщина, которая находилась за рулем Hyundai Solaris, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в автомобили Lada Priora и Ford Fiesta. Авария произошла вечером в понедельник, 27 ноября, на пересечении улиц Худякова и Университетской Набережной.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водители Hyundai Solaris и Lada Priora, а также один из пассажиров. Пострадавших госпитализировали. В данный момент проводится расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинску.

  

 

   Фото: Пресс-служба ГИБДД по Челябинску

 

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