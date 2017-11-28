Водитель сбил девушку с 5-летним ребенком на северо-западе и скрылся

Фото с сайта vk.com

ГИБДД разыскивает очевидцев аварии. ДТП случилось в понедельник, 27 ноября, в 20 часов 25 минут. Напротив дома №7 по улице Пионерской машина наехала на пешеходов, которые пересекали дорогу по нерегулируемому переходу. Водитель с места аварии скрылся. 21-летней девушке потребовалась госпитализация. Девочке, которой пять лет, рекомендовано амбулаторное лечение, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинску.

Личность водителя, а также машина, на которой было совершено ДТП, пока не установлены. Очевидцев, а также тех, кто что-либо знает об аварии, просят позвонить в ГИБДД по телефонам 728-61-15, 728-60-12.

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