Пьяный водитель МАЗа устроил аварию с маршруткой на Копейском шоссе и сбежал. Есть пострадавшие

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Челябинску

ДТП произошло утром в понедельник, 27 ноября, возле дома № 37/1. 52-летний водитель МАЗа при повороте налево не уступил дорогу микроавтобусу Fiat Ducato, который ехал по встречной полосе. Это было маршрутное такси №46. 34-летний водитель этого автомобиля, а также его 18-летний пассажир, получили травмы. Им назначено амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе городского УГИБДД.

Мужчина, который был за рулем грузовика, сбежал с места аварии, но его личность удалось установить. Теперь водителя накажут за само ДТП, за то, что скрылся, и за отказ от проверки на алкоголь.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Челябинску

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