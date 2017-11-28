Челябинск рискует остаться без ледового городка из-за претензий по выбору подрядчика

Фото с сайта cheladmin.ru

В региональное УФАС поступила жалоба на конкурс по определению организации, которая займется строительством. В антимонопольную службу обратилась компания, которая недовольна условиями для выбора.

Как сообщила замруководителя челябинского УФАС Елена Рысева, в качестве критерия допуска к конкурсу в документации указано наличие опыта у подрядчика. Это и не понравилось подавшей жалобу фирме. Теперь есть вероятность, что ледовый городок на площади Революции не смогут построить вовремя, ведь контракт необходимо подписать до 4 декабря. А сам объект должен быть готов к 22 декабря.

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Все новости за 28.11.2017 г.»