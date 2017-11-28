Снега в Челябинске не будет до конца декабря

Фото с сайта podolsk.online

Также синоптики обещают несвойственное для начала зимы тепло. Прогноз до 24 декабря опубликовал Gismeteo. По данным портала, небольшое похолодание ожидается с 10 до 16 декабря. Дневная температура составит -11 - -14, ночная — -15 - -18. Несмотря на холодную погоду, каких-то серьезных осадков в этот период не ожидаются. Есть лишь отдельные дни, когда прогнозируется небольшой снегопад. После 16 декабря в городе потеплеет до -7.

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Все новости за 28.11.2017 г.»