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Борис Дубровский поручил посчитать, сколько денег понадобится Челябинску на саммит ШОС
28.11.2017 г. 13:23
Губернатор поставил задачу сделать финальную оценку ресурсов, которые необходимы на качественную подготовку объектов к международным мероприятиям. По словам главы региона, организация прошедшего в Челябинске 8-9 ноября форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана получила положительные отклики.
«В результате форум заслужил высокие оценки представителей двух стран, качество подготовки мероприятия подтвердило обоснованность наших притязаний на проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске», – сказал Борис Дубровский.
Губернатор подчеркнул, что теперь нужно четко представлять объемы средств на саммиты, источники этих денег. Ключевыми проектами инфраструктурного развития Челябинска до 2020 года станут строительство большого и малого конгресс-холлов, реконструкция аэропорта, расширение гостиничного фонда, благоустройство набережной и центра города.
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