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В Челябинске цыганку отправили в колонию за «снятие порчи» с клиентки за 7 млн рублей

28.11.2017 г. 13:15

В Челябинске цыганку отправили в колонию за «снятие порчи» с клиентки за 7 млн рублей
Фото с сайта 74.мвд.рф

35-летнюю женщину лишили свободы на четыре года. В декабре 2016 года мошенница на улице в Чурилово подошла к местной жительнице и пообещала снять с нее порчу. Для проведения обрядов цыганка попросила принести деньги и ювелирные украшения. По данным областной прокуратуры, в ходе нескольких встреч потерпевшая передала гадалке два телефона, килограмм ювелирных украшений и около 5 млн рублей. Общая сумма ущерба составила 7 млн рублей.

Часть денег цыганка потратила на покупку земельного участка и дома в Свердловской области. В ходе следствия жилье переоформили на потерпевшую. Ближайшие четыре года мошенница проведет в колонии общего режима.

 

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