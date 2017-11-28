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Любвеобильный челябинец грабил одиноких женщин, с которыми знакомился в интернете

28.11.2017 г. 13:14

Любвеобильный челябинец грабил одиноких женщин, с которыми знакомился в интернете
Фото с сайта 74.мвд.рф

59-летний мужчина открыто похищал из квартир деньги и ювелирные украшения. Челябинец искал жертв в социальных сетях. Он входил в доверие к женщинам, приходил к ним в гости, а затем похищал драгоценности и деньги.

По данным пресс-службы управления МВД по области, мужчина совершил не менее шести грабежей и разбойных нападений. Его заключен под стражу. Преступнику грозит до 10 лет лишения свободы.

 

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