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Любвеобильный челябинец грабил одиноких женщин, с которыми знакомился в интернете
28.11.2017 г. 13:14
Фото с сайта 74.мвд.рф
59-летний мужчина открыто похищал из квартир деньги и ювелирные украшения. Челябинец искал жертв в социальных сетях. Он входил в доверие к женщинам, приходил к ним в гости, а затем похищал драгоценности и деньги.
По данным пресс-службы управления МВД по области, мужчина совершил не менее шести грабежей и разбойных нападений. Его заключен под стражу. Преступнику грозит до 10 лет лишения свободы.
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