Ксения Собчак определилась с руководителем челябинского представительства своего штаба

Фото с сайта sobchakprotivvseh.ru

Эту должность занял координатор областного отделения движения "Открытая Россия" Эрнест Лукманов. Первой задачей станет организация пикетов, сказал он. Акции будут проходить ежедневно с 1 по 7 декабря на Алом поле.

На площадке установят надувной шатер с надписью "Ксения Собчак — кандидат против всех". 370 волонтеров в течение недели будут собирать подписи. Всего необходимо около трех тысяч голосов. "Подписи нужно будет собрать в кратчайшие сроки", — заявил Эрнест Лукманов.

Организаторы предвыборной кампании Собчак в Челябинске надеются в первую очередь на поддержку "думающих" людей и молодежи, сказал Лукманов.

"На сегодняшний день кого не спроси, что чиновников, что студентов, я уж не говорю о пенсионерах и рабочих, — они не знают свой завтрашний день: куда идет страна, на что надеяться и будет ли просвет. Именно участие Ксении Собчак дает такую возможность. Прежде всего мы голосуем не за нее. Мы голосуем против всех, чтобы достучаться до власти, чтобы власть увидела, сколько нас много, которым надоело один и тот же сценарий видеть сначала раз в четыре года, сейчас раз в шесть лет. Ничего не меняется. Мало того — ухудшается", — отметил Эрнест Лукманов.

Всего Ксения Собчак планирует открыть в России 50 представительств, которые займутся сбором подписей, и семь штабов. Ближайший к Челябинску штаб будет располагаться в Екатеринбурге.

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Все новости за 28.11.2017 г.»