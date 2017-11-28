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В Челябинске владельца ресторана оштрафовали на 10 тыс. рублей за армянские песни

28.11.2017 г. 11:40

В Челябинске владельца ресторана оштрафовали на 10 тыс. рублей за армянские песни
Фото с сайта Eventmarket.ru

Их записи незаконно звучали в заведении на улице Карла Маркса, выяснила прокуратура. Предприниматель не заключал договор со "Всероссийской организацией интеллектуальной собственности" (ВОИС) о выплате вознаграждения исполнителям. Владелец ресторана заявил, что не знаком с законом об авторском праве. Суд назначил бизнесмену штраф в размере 10 тыс. рублей, сообщила областная прокуратура.

 

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