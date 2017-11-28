Челябинск
- -1 ... +1 C°
- -4 ... -6 C°
- 58.2773р. - 0.2545
- 69.4957р. + 0.1648
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
В Челябинске владельца ресторана оштрафовали на 10 тыс. рублей за армянские песни
28.11.2017 г. 11:40
Фото с сайта Eventmarket.ru
Их записи незаконно звучали в заведении на улице Карла Маркса, выяснила прокуратура. Предприниматель не заключал договор со "Всероссийской организацией интеллектуальной собственности" (ВОИС) о выплате вознаграждения исполнителям. Владелец ресторана заявил, что не знаком с законом об авторском праве. Суд назначил бизнесмену штраф в размере 10 тыс. рублей, сообщила областная прокуратура.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 21.09.2017 г. В Челябинске музыканты сыграют на диджериду
- 21.09.2017 г. Жители Челябинска на работе чаще всего слушают Linkin Park, «Би-2» и Моцарта
- 12.09.2017 г. Сопрано из труппы La Scala выступит в органном зале в Челябинске
- 23.06.2017 г. Челябинский школьник победил во всероссийском конкурсе плейлистов для выпускного
- 12.05.2017 г. В Кыштыме 150 музыкантов выступят на открытии парада военных оркестров