В Челябинске владельца ресторана оштрафовали на 10 тыс. рублей за армянские песни

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Их записи незаконно звучали в заведении на улице Карла Маркса, выяснила прокуратура. Предприниматель не заключал договор со "Всероссийской организацией интеллектуальной собственности" (ВОИС) о выплате вознаграждения исполнителям. Владелец ресторана заявил, что не знаком с законом об авторском праве. Суд назначил бизнесмену штраф в размере 10 тыс. рублей, сообщила областная прокуратура.

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Все новости за 28.11.2017 г.»