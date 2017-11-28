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В Челябинске студентку-взяточницу лишили диплома
28.11.2017 г. 11:28
Фото с сайта devyatka.ru
Прокуратура выяснила, что выпускница заочного отделения инженерно-экономического факультета ЮУрГУ получила положительные оценки за курсовую работу и экзамен, заплатив деньги инженеру кафедры. Это позволило допустить девушку до итоговой аттестации, ей выдали диплом специалиста.
Суд первой инстанции согласился с требованиями прокурора лишить выпускницу диплома. Челябинка пыталась обжаловать это решение, но безуспешно. В ближайшее время документ будет уничтожен, сообщили в областной прокуратуре.
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