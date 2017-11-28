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Из-за загрязнения Аргазей Челябинск через два года рискует остаться без питьевой воды
28.11.2017 г. 11:25
В водохранилище регулярно фиксируют повышенное содержание марганца и цинка. В начале XX века недалеко от Аргазей функционировал Карасевский пруд, который был препятствием на пути стоков с объектов "Карабашмеди".
"Нужно в ближайшее время восстановить этот пруд, иначе это отразится на качестве воды", — заявил замруководителя областного Нижне-Обского бассейнового водного управления Владимир Середа.
Министр экологии региона Ирина Гладкова сообщила, что проект обеспечения безопасности водохранилища готов. В скором времени будет заключен госконтракт на сумму около 200 млн рублей на строительство объектов, которые помогут снизить влияние карабашского стока. Также будут созданы очистные биоплощадки.
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