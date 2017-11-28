Суд арестовал 60 объектов недвижимости бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова

Фото с сайта cheladmin.ru

Сам экс-чиновник в среду, 29 ноября, может выйти из СИЗО. Региональное управление ФСБ ранее возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве. Расследование стали проводить по факту хищения у муниципального предприятия в сфере ЖКХ в 2012–2015 годах средств в особо крупном размере.

Ранее Центральный райсуд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя и арестовал Давыдова на два месяца — до 29 ноября. Меру пресечения пытались обжаловать обвиняемый и его адвокат в Челябинском облсуде, но решение было оставлено без изменения. По обращению следователя были арестованы 60 объектов недвижимости, принадлежащих Сергею Давыдову. В числе этого имущества одна шестая часть в двух нежилых помещениях площадью 584 и 275 квадратных метров, которые расположены в здании по улице Ферросплавной, сообщает РИА Новости.

29 ноября у обвиняемого истекает срок содержания под стражей, но ходатайство от следствия о продлении меры пресечения в суд не поступало. А такой документ должен быть направлен не позднее семи дней до истечения срока. Это значит, что Давыдов в среду выйдет из СИЗО. По данным местных СМИ, он начал сотрудничать со следствием, в связи с этим ему и могут предложить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

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Все новости за 28.11.2017 г.»