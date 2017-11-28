У челябинского охранного предприятия изъяли два автомобиля за долги по зарплате

Фото с сайта 74.мвд.рф

Организация "Скорпион-Урал2" не выплатила сотрудникам более 1 млн рублей. Взысканием зарплаты занимаются судебные приставы. Благодаря аресту расчетных счетов организации удалось получить 186 тыс. рублей. В августе 2017 года представители ЧОП приехали на встречу к судебным приставам на Chevrolet Lacetti. В итоге было принято решение арестовать машину и офисное имущество организации. На прошлой неделе судебные приставы изъяли у предприятия еще один Chevrolet Lacetti. Обе иномарки 2012 года выпуска сильно изношены, поэтому предварительная их стоимость составляет от 100 до 150 тыс. рублей.

Помимо долгов по зарплате, у организации есть неоплаченные счета за воду, штрафы ГИБДД и кредиты, сообщили в управлении ФССП по Челябинской области.

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Все новости за 28.11.2017 г.»