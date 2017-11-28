- -1 ... +1 C°
- -4 ... -6 C°
- 58.2773р. - 0.2545
- 69.4957р. + 0.1648
Челябинск вошел в пятерку российских городов с самым низким качеством жизни
28.11.2017 г. 10:46
Жители столицы Южного Урала недовольны работой местной власти, состоянием дорог и желают переехать в другой регион. Итоги исследования качества жизни за 2017 год подвел Финансовый университет при правительстве России. Его сотрудники опросили жителей 38 городов и на основе полученных ответов составили рейтинг.
Челябинск занял 33-е место. Он вошел в число территорий с самой низкой оценкой работы городских властей. Интегральный индекс качества жизни в Челябинске составляет 46. В Тюмени, которая заняла первое место в рейтинге, этот показатель равен 100. Также в список городов с лучшим качеством жизни населения вошли Грозный, Казань, Санкт-Петербург и Уфа. Аутсайдерами рейтинга стали Волгоград, Тольятти, Астрахань и Махачкала.
Источник: www.fa.ru
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 16.10.2017 г. Челябинск признали одним из лучших городов России
- 09.10.2017 г. Fitch подтвердило высокую кредитоспособность Челябинской области
- 20.09.2017 г. Челябинск упал в рейтинге российских городов по стоимости жизни
- 19.09.2017 г. Челябинская область вошла в топ-15 рейтинга эффективности региональной налоговой политики
- 07.09.2017 г. Социально-политическая устойчивость Челябинской области слабеет