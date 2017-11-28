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Челябинск вошел в пятерку российских городов с самым низким качеством жизни

28.11.2017 г. 10:46

Челябинск вошел в пятерку российских городов с самым низким качеством жизни
Фото с сайта cheladmin.ru

Жители столицы Южного Урала недовольны работой местной власти, состоянием дорог и желают переехать в другой регион. Итоги исследования качества жизни за 2017 год подвел Финансовый университет при правительстве России. Его сотрудники опросили жителей 38 городов и на основе полученных ответов составили рейтинг.

Челябинск занял 33-е место. Он вошел в число территорий с самой низкой оценкой работы городских властей. Интегральный индекс качества жизни в Челябинске составляет 46. В Тюмени, которая заняла первое место в рейтинге, этот показатель равен 100. Также в список городов с лучшим качеством жизни населения вошли Грозный, Казань, Санкт-Петербург и Уфа. Аутсайдерами рейтинга стали Волгоград, Тольятти, Астрахань и Махачкала.

 

 

  Источник: www.fa.ru

 

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