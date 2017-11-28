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В Челябинской области в ДТП с фурой погиб водитель из Тюмени
28.11.2017 г. 10:39
Фото с сайта chelspasatel.ru
Авария произошла вечером в понедельник, 27 ноября, на 1635-м километре трассы М5. Автомобиль "Нива" с тюменскими номерами на спуске с Юрюзанского перевала в сторону Усть-Катава выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. В результате водитель внедорожника получил тяжелые травмы. Спасатели извлекли пострадавшего из искореженной после ДТП машины. Его передали бригаде скорой помощи. По данным поисково-спасательной службы Челябинской области, спасти жизнь мужчины не удалось.
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