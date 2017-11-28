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Мэрия Челябинска пополняет список зданий, которые снесут ради строительства развязки возле цирка
28.11.2017 г. 09:18
Фото с сайта cheladmin.ru
Речь идет о третьей очереди путепровода на пересечении Братьев Кашириных, Кирова и Российской. На сайте администрации в понедельник, 27 ноября, опубликовали постановления об изъятии для нужд города двух домов на улице Труда, 42а и 48 и объекта, расположенного по адресу Нагорная, 28. Также будет снесено здание на улице Красноармейская, 70, которое находится возле грузинского культурного центра.
Первые распоряжения об изъятии участков ради строительства развязки появились в конце октября. Тогда в постановления попали частные дома на улицах Красноармейской и Нагорной. Снос зданий позволит достроить развязку и вывести дорогу к Бажова и далее на аэропорт.
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