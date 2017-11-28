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На юге Челябинской области BMW вылетел с дороги и опрокинулся, двое погибли

28.11.2017 г. 08:09

На юге Челябинской области BMW вылетел с дороги и опрокинулся, двое погибли
Фото с сайта 74.мвд.рф

Авария произошла в понедельник, 27 ноября, на 105-м километре трассы Кизильское - Бреды - КПП Мариининское. 36-летний житель села Бреды за рулем BMW 525 не справился с управлением, и машину занесло. После этого автомобиль съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП водитель и девушка-пассажир скончались на месте. Прибывшие сотрудники ГИБДД организовали объезд участка, на котором случалась авария. Машина была эвакуирована, сообщили в управлении МВД по Челябинской области.

 

 

   Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

 

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