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На озере Еловом двое мужчин провалились под лед

28.11.2017 г. 08:04

На озере Еловом двое мужчин провалились под лед
Фото с сайта 53news.ru

ЧП на водоеме под Чебаркулем произошло в понедельник, 27 ноября. Очевидцы рассказали, что заметили, как в 200 метрах от берега сначала провалился один рыбак, а потом второй поспешил к нему на помощь и тоже угодил под лед. Свидетели инцидента вызвали спасателей, но к моменту прибытия бригады мужчины смогли самостоятельно выбраться. Медицинская помощь им не понадобилась.

 

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