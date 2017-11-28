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На озере Еловом двое мужчин провалились под лед
28.11.2017 г. 08:04
Фото с сайта 53news.ru
ЧП на водоеме под Чебаркулем произошло в понедельник, 27 ноября. Очевидцы рассказали, что заметили, как в 200 метрах от берега сначала провалился один рыбак, а потом второй поспешил к нему на помощь и тоже угодил под лед. Свидетели инцидента вызвали спасателей, но к моменту прибытия бригады мужчины смогли самостоятельно выбраться. Медицинская помощь им не понадобилась.
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