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Челябинские невесты в ноябре в два раза чаще интересовались свадебными платьями в интернете

28.11.2017 г. 07:57

Челябинские невесты в ноябре в два раза чаще интересовались свадебными платьями в интернете
Фото с сайта salewedding.ru

Всплеск спроса пришелся на этот месяц, вероятно, из-за того, что много свадеб было назначено на День матери. Около 80% невест выбирают наряды самых маленьких размеров — с 40-го по 46-й. Обычно пик продаж свадебных платьев приходится на март, август и октябрь, сообщает сайт объявлений "Юла".

90% челябинских невест выбирают для бракосочетания белый наряд. Это один из самых высоких показателей по стране. 8% челябинок предпочитают бежевые платья. В единичных случаях в объявлениях встречаются наряды фиолетового, черного и оранжевого цветов. Средняя цена свадебного платья в интернете составляет 7,5 тыс. рублей.

 

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