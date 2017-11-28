Южноуральцы могут узнать о своих долгах на вокзалах и в ТРК

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В Челябинске открываются мобильные пункты, в которых судебные приставы консультируют всех желающих. Акция "Узнай о своих долгах" уже стартовала и продлится до 22 декабря. Цель — призвать южноуральцев вовремя избавляться от накопленных неплатежей, поскольку они могут привести к аресту имущества или ограничению выезда за рубеж.

Мобильные кабинеты на автовокзалах "Юность" и "Синегорье" будут работать 29 ноября, 6, 13 и 20 декабря. Также консультации пройдут в ТРК "Родник" 15 декабря и в ТРК "Алмаз" 22 декабря, сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

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