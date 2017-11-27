За расчленение тела матери челябинца приговорили к обязательным работам

Фото с сайта sledcom.ru

Установлено, что над умершей женщиной 55-летний сын надругался, чтобы продолжать получать ее пенсию. Об этой истории стало известно после того, как один из жителей города в начале июня 2017 года нашел на тротуаре на улице Куйбышева пакет, в котором обнаружил человеческую голову.

Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Однако позже следствие выяснило, что смерть женщины была естественной. А сын, который хотел и дальше получать пенсию матери, расчленил тело пенсионерки и прятал части на улице постепенно.

Экспертиза показала, что мужчина в целом вменяем, но у него есть психические отклонения. Судили его уже в рамках уголовного дела по статьям о мошенничестве и надругательстве над телом умершего. Теперь челябинец должен будет выполнять обязательные работы, сообщили в управлении СКР по региону.





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Все новости за 27.11.2017 г.»