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За расчленение тела матери челябинца приговорили к обязательным работам
27.11.2017 г. 16:05
Установлено, что над умершей женщиной 55-летний сын надругался, чтобы продолжать получать ее пенсию. Об этой истории стало известно после того, как один из жителей города в начале июня 2017 года нашел на тротуаре на улице Куйбышева пакет, в котором обнаружил человеческую голову.
Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Однако позже следствие выяснило, что смерть женщины была естественной. А сын, который хотел и дальше получать пенсию матери, расчленил тело пенсионерки и прятал части на улице постепенно.
Экспертиза показала, что мужчина в целом вменяем, но у него есть психические отклонения. Судили его уже в рамках уголовного дела по статьям о мошенничестве и надругательстве над телом умершего. Теперь челябинец должен будет выполнять обязательные работы, сообщили в управлении СКР по региону.
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