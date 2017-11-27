Более 240 представлений планируется показать в Челябинской области на Новый год

Фото с сайта www.chelopera.ru

В частности, в театре оперы и балета пройдет спектакль «Щелкунчик». Об этом рассказал заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов на совещании по новогодней кампании 2018 года. Мероприятия планируется начать 20 декабря.

«В театрах будут показаны премьерные спектакли. Детей порадуют новыми постановками, новыми сказками», – сказал Вадим Евдокимов.

В среднем цена билета составит 200 рублей.

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Все новости за 27.11.2017 г.»