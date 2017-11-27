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Казахстан проверит территории на границе с Челябинской областью на наличие рутения-106
27.11.2017 г. 15:22
Фото с сайта kirov-portal.ru
Проинспектировать состояние воздуха поручил министр энергетики соседней республики Канат Бозумбаев, заявив, что страна не могла стать источником распространения радиации. "Я дал поручение сегодня еще раз изучить прилегающие территории с границей Российской Федерации, а именно с Челябинской областью. Потом мы общественности, конечно, сообщим. Но в целом хочу сказать, что те мониторинговые исследования, которые были, не выявили каких-либо возможных превышений предельно допустимой концентрации по рутению, в сотни тысяч раз меньше были", — цитирует Бозумбаева РИА Новости. Он также сообщил, что в сентябре радиационного загрязнения в Казахстане зафиксировано не было.
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