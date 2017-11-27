  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -1 ... +1 C°
  • -4 ... -6 C°
  • 58.2773р. - 0.2545
  • 69.4957р. + 0.1648
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

Алексей Кудрин заявил, что Челябинск может войти в агломерацию мирового уровня

27.11.2017 г. 13:59

Алексей Кудрин заявил, что Челябинск может войти в агломерацию мирового уровня
Фото с сайта kremlin.ru

Также в ее составе бывший министр финансов России видит Екатеринбург и Пермь. Благодаря небольшому расстоянию между этими городами, их можно будет связать скоростными дорогами. Об этом глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин сообщил во время Общероссийского гражданского форума. По словам экс-министра финансов, в ближайшие 60 лет наиболее высокий темп прироста ВВП страны будут давать крупные города и агломерации.

"Из всех близлежащих крупных центров, которые могли бы стать агломерациями мирового уровня, в первую очередь выделяется Екатеринбург - Челябинск - Пермь", — отметил Алексей Кудрин.

Он назвал еще несколько потенциальных российских агломераций, в число которых вошли Томск - Новосибирск - Барнаул и Самара - Ульяновск.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 27.11.2017 г.»

Новости на эту тему