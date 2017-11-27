Алексей Кудрин заявил, что Челябинск может войти в агломерацию мирового уровня

Фото с сайта kremlin.ru

Также в ее составе бывший министр финансов России видит Екатеринбург и Пермь. Благодаря небольшому расстоянию между этими городами, их можно будет связать скоростными дорогами. Об этом глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин сообщил во время Общероссийского гражданского форума. По словам экс-министра финансов, в ближайшие 60 лет наиболее высокий темп прироста ВВП страны будут давать крупные города и агломерации.

"Из всех близлежащих крупных центров, которые могли бы стать агломерациями мирового уровня, в первую очередь выделяется Екатеринбург - Челябинск - Пермь", — отметил Алексей Кудрин.

Он назвал еще несколько потенциальных российских агломераций, в число которых вошли Томск - Новосибирск - Барнаул и Самара - Ульяновск.

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