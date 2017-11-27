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Челябинская область вошла в двадцатку самых пьющих регионов страны
27.11.2017 г. 15:45
Фото с сайта kursktv.ru
Южноуральцы стали употреблять спиртного больше, чем в прошлом году. Регион занял 68 место в национальном рейтинге трезвости. По сравнению с результатом прошлого года, Челябинская область потеряла 15 позиций. Рейтинг опубликован на сайте федерального проекта "Трезвая Россия". При его составлении использовались данные по числу умерших от отравления алкоголем, количеству проданной спиртной продукции и преступлений, совершенных нетрезвыми жителями. В тройку наименее пьющих регионов вошли Чечня, Ингушетия и Дагестан. Последние места в рейтинге трезвости заняли Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Бурятия.
Источник: trezvros.ru
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