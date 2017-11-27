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Квартиры в Челябинске продают вместе с жильцами
27.11.2017 г. 14:08
Фото с сайта krossmoney.ru
Речь идет о помещениях, которые собственники сдают в аренду. Число таких объектов за год возросло с 25 до 42, сообщили аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU. Чаще всего данные предложения приходят из Калининского и Курчатовского районов.
Наличие людей, снимающих жилье, не влияет на его цену. Однокомнатные квартиры, например, в Центральном районе, в которых уже есть арендаторы, продают в среднем за 1 млн 800 тыс. рублей, трехкомнатные - за 3 млн 800 тыс. рублей.
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