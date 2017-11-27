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Власти Челябинска готовы выплатить по 100 тыс. рублей погорельцам из общежития на 3-го Интернационала

27.11.2017 г. 14:25

Власти Челябинска готовы выплатить по 100 тыс. рублей погорельцам из общежития на 3-го Интернационала
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Это будет максимальная сумма материальной поддержки. Комитет социальной политики Челябинска определит размер помощи в зависимости от нанесенного ущерба. Если комнаты признают непригодными для дальнейшего проживания, пострадавшим могут предоставить жилые помещения маневренного фонда.

Пожар произошел утром сегодня, 27 ноября, на улице 3-го Интернационала, 59. В одной из квартир, в которой находился очаг возгорания, обнаружили тела двух погибших. Двоих пострадавших увезли в больницу с отравлением угарным газом. Из здания эвакуировали 90 человек.

 

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