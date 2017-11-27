В Челябинске отложили оборудование платных парковок в центре

Фото с сайта misanec.ru

Такое решение принято из-за отсутствия нормативной базы. Но рабочая группа продолжает изучать опыт Екатеринбурга и Перми. "Сначала необходимо подготовить всю нормативную базу, чтобы не получилось как в некоторых других городах, в которых денег вложили много, а система не работает", — сообщил председатель гордумы Станислав Мошаров. В середине октября 2017 года было опубликовано постановление администрации Челябинска о создании в течение пяти лет 68 платных парковок. Первую планировали открыть в конце ноября на Театральной площади. На территории установили шлагбаумы и будки, однако до сих пор стоянка остается некоммерческой.

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Все новости за 27.11.2017 г.»