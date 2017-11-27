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70% жителей Челябинска недовольны своей зарплатой
27.11.2017 г. 12:29
Фото с сайта sadsha.ru
Две трети участников опроса, проведенного службой исследований HeadHunter, хотели бы получать больше, чем сейчас. Число тех, кому зарплаты не хватает на основные продукты, увеличилось до 35%. Это люди в возрасте от 35 до 45 лет.
На вопрос о дополнительном доходе треть опрошенных ответили, что трудятся на второй работе. Такое же количество респондентов занимают деньги у родственников.
Основными расходами являются затраты на еду, оплата коммунальных услуг и ипотека. Наибольшее количество опрошенных, удовлетворенных своей зарплатой, работают в добыче сырья или являются менеджерами высшего звена.
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