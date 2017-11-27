Житель Карталов оплатил алименты после того, как у него отняли «смысл жизни» — смартфон

Фото с сайта r74.fssprus.ru

Мужчина за год накопил долг в размере 132 тыс. рублей. Должнику запретили выезжать за границу и садиться за руль. Во время оформления документов у мужчины зазвонил телефон. Судебные приставы увидели, что это дорогой гаджет - iPhone 5s. Было принято решение арестовать смартфон.

На следующий день южноуралец добровольно пришел в отдел и спросил, что ему нужно сделать для возвращения "смысла жизни". Именно так мужчина назвал свой телефон. Судебные приставы разъяснили — вернуть смартфон можно только после полного погашения долга. В противном случае его отправят на реализацию. Уже через пару дней мужчина полностью погасил долг. Несмотря на это, южноуральцу предстоит еще отработать 20 часов обязательных работ, назначенных судом за неуплату алиментов, сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

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Все новости за 27.11.2017 г.»