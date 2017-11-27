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Власти Челябинска отказались от покупки электробуса
27.11.2017 г. 12:08
Фото с сайта pravmin74.ru
Их не устраивает дорогое "топливо" и отсутствие низкого пола. Об этом сообщил глава города Евгений Тефтелев. За 100 километров пути электробус расходует электроэнергии на 1300 рублей. На эксплуатацию обычного автобуса уходит 840 рублей.
Возможности электробуса изучали во время тестирования, которое длилось месяц. Эксперты отметили в числе плюсов экологичность транспорта, бесшумность хода, наличие климат-контроля в салоне. Стоимость одного электробуса составляет 20 млн рублей без учета цены зарядной станции.
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