В минспорта Челябинской области прокомментировали решение МОК о лишении Ольги Фаткулиной сочинской медали

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Глава ведомства Леонид Одер выразил несогласие с вердиктом комиссии. Он считает, что причин для дисквалификации нет, так как доказательства вины конькобежки отсутствуют.

"За всю свою спортивную карьеру Ольга Фаткулина ни разу не была уличена в применении допинга. Она побеждала на соревнованиях и ставила мировые рекорды, будучи абсолютно чистой", — отметил Леонид Одер.

В защиту спортсменки выступил и Союз конькобежцев России, который подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд. "К сожалению, вместо того, чтобы продолжать спортивную подготовку, нашим спортсменам приходится доказывать свою невиновность в судах", — добавил министр спорта Челябинской области.

Ведомство продолжит финансировать подготовку и выступление челябинской спортсменки на российских соревнованиях и турнирах Международного союза конькобежцев.

Ольгу Фаткулину в пятницу, 24 ноября, признали виновной в нарушении антидопинговых правил. МОК пожизненно отстранил спортсменку от участия в Олимпийских играх и лишил серебряной медали сочинской Олимпиады.

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