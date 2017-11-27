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В минспорта Челябинской области прокомментировали решение МОК о лишении Ольги Фаткулиной сочинской медали
27.11.2017 г. 11:57
Глава ведомства Леонид Одер выразил несогласие с вердиктом комиссии. Он считает, что причин для дисквалификации нет, так как доказательства вины конькобежки отсутствуют.
"За всю свою спортивную карьеру Ольга Фаткулина ни разу не была уличена в применении допинга. Она побеждала на соревнованиях и ставила мировые рекорды, будучи абсолютно чистой", — отметил Леонид Одер.
В защиту спортсменки выступил и Союз конькобежцев России, который подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд. "К сожалению, вместо того, чтобы продолжать спортивную подготовку, нашим спортсменам приходится доказывать свою невиновность в судах", — добавил министр спорта Челябинской области.
Ведомство продолжит финансировать подготовку и выступление челябинской спортсменки на российских соревнованиях и турнирах Международного союза конькобежцев.
Ольгу Фаткулину в пятницу, 24 ноября, признали виновной в нарушении антидопинговых правил. МОК пожизненно отстранил спортсменку от участия в Олимпийских играх и лишил серебряной медали сочинской Олимпиады.
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