В Челябинской области похолодает до -18

Фото с сайта mediakuzbass.ru

Такую температуру синоптики прогнозируют в ночь на вторник, 28 ноября, для северной части региона. В остальных районах столбики термометров опустятся до -13.

По данным челябинского гидрометцентра, днем во вторник ожидается -2 - -7, в низинах до -10. Местами пройдет небольшой снег. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. В Челябинске предстоящей ночью будет до -13, во вторник днем температура воздуха составит около -5 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.

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