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СК проводит проверку по факту смерти двух человек при пожаре в общежитии
27.11.2017 г. 11:37
По предварительным данным, мужчина и женщина погибли от отравления угарным газом. Пожар произошел сегодня, 27 ноября, утром на улице 3-го Интернационала, 59. Возгорание началось в квартире на втором этаже - пламя охватило помещение, лестничную клетку заволокло дымом. Всего в здании девять этажей. Огнеборцы разделились на несколько групп и оказывали помощь с разных сторон дома.
"Работу сотрудников пожарной охраны осложняло большое скопление автомобилей, препятствующих проезду габаритной техники, в том числе и к наружным источникам противопожарного водоснабжения", - отметили в пресс-центре управления МЧС по Челябинской области.
При пожаре погибли два человека. Госпитализированы двое пострадавших. Всего из горящего здания эвакуировали 90 человек. Многих спасли при помощи автолестниц. Жильцов пока разместили в школе №8, расположенной рядом. С ними работают психологи.
Причину пожара сейчас выясняют следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.
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