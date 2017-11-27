Южноуральское зерно не подверглось влиянию возможной радиации

Фото с сайта gubernator74.ru

Ажиотаж, вызванный вероятным заражением зерновых культур после появления сообщений о выбросе рутения-106, оказался искусственным, пояснили в центре оценки безопасности зерна. Паника на рынке возникла практически сразу после того, как Китай разрешил региону поставлять зерно. Дело в том, что эти события совпали с появлением сообщений о рутении-106.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области отмечает, что в лабораториях постоянно проводят исследования качества и безопасности продукции. "Российское зерно в полном объеме соответствует самым жестким требованиям как российского законодательства, так и законодательства стран-импортеров по всем показателям качества и безопасности", — сообщает пресс-служба ведомства.

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Все новости за 27.11.2017 г.»