- -5 ... -7 C°
- -7 ... -9 C°
- 58.5318р. + 0.0696
- 69.3309р. + 0.1526
Южноуральское зерно не подверглось влиянию возможной радиации
27.11.2017 г. 09:39
Ажиотаж, вызванный вероятным заражением зерновых культур после появления сообщений о выбросе рутения-106, оказался искусственным, пояснили в центре оценки безопасности зерна. Паника на рынке возникла практически сразу после того, как Китай разрешил региону поставлять зерно. Дело в том, что эти события совпали с появлением сообщений о рутении-106.
Управление Россельхознадзора по Челябинской области отмечает, что в лабораториях постоянно проводят исследования качества и безопасности продукции. "Российское зерно в полном объеме соответствует самым жестким требованиям как российского законодательства, так и законодательства стран-импортеров по всем показателям качества и безопасности", — сообщает пресс-служба ведомства.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 24.11.2017 г. Росатом предложил журналистам Челябинска понюхать рутений-106 на «Маяке»
- 23.11.2017 г. Роспотребнадзор: радиационная обстановка в Челябинской области остается стабильной
- 23.11.2017 г. Ростехнадзор проверил ПО «Маяк» после скачка концентрации рутения в Челябинской области
- 21.11.2017 г. Главный онколог Челябинский области рекомендовал челябинцам, переживающим из-за рутения, пить пиво
- 21.11.2017 г. В «Гринпис» считают, что власти скрыли радиационную аварию в Челябинской области