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Михаил Галустян пожаловался в челябинское УФАС на киоск с шаурмой
27.11.2017 г. 08:49
Источник: Пресс-служба челябинского УФАС
В рекламе копейского кафе российский шоумен изображен рядом с надписью "Шашлык, шаурма, на углях". Михаил Галустян отмечает, что не давал предпринимателю согласия на использование своего образа. Администрация Копейска в ближайшее время установит владельца рекламной конструкции. Решение о возбуждении дела будет принято до 10 декабря 2017 года, сообщили в челябинском УФАС.
Источник: Пресс-служба челябинского УФАС
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