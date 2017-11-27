Михаил Галустян пожаловался в челябинское УФАС на киоск с шаурмой

Источник: Пресс-служба челябинского УФАС

В рекламе копейского кафе российский шоумен изображен рядом с надписью "Шашлык, шаурма, на углях". Михаил Галустян отмечает, что не давал предпринимателю согласия на использование своего образа. Администрация Копейска в ближайшее время установит владельца рекламной конструкции. Решение о возбуждении дела будет принято до 10 декабря 2017 года, сообщили в челябинском УФАС.

Источник: Пресс-служба челябинского УФАС

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