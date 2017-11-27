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Во время пожара в общежитии на III Интернационала детей выбрасывали из окон на одеяла
27.11.2017 г. 09:28
Фото: Артем Крылов / vk.com/typical_chelyabinsk
Об этом сообщают очевидцы ЧП, которое произошло в доме №59 утром сегодня, 27 ноября. Жильцов пока разместили в школе №8, которая расположена рядом. По словам главы Центрального района Виктора Ереклинцева, возгорание началось в квартире на втором этаже. Во время пожара скончались двое пожилых людей из соседней квартиры.
Как сообщили в пресс-центре регионального управления МЧС, к 9:20 открытое горение было ликвидировано. Эвакуировали 90 человек. Количество пострадавших и причина возгорания уточняются. Пожар тушили 72 человека, было привлечено 23 единицы техники.
Фото: Артем Крылов / Группа в соцсети "ВКонтакте" "Типичный Челябинск"
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